Yılbaşının simgesi 'kokina çiçeği' tezgahlarda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yıla girerken evlerin süsü kokinalara bu yıl ilgi, her zamankinden daha fazla arttı.

Halk arasında "şans" ve "bereket" getirdiğine inanılan kokina çiçeği, bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı.

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Çimen, "Kokina çiçeğine geçen yıl büyük ilgi vardı, bu yıl da yoğun talep bekliyoruz." dedi.

KOKİNALARIN YAPIMI ZAHMETLİ

İki farklı bitkinin bir araya getirilmesiyle hazırlanan çiçek, özellikle yeşil yaprakları üzerinde yer alan kırmızı meyvesinin verdiği renkle hemen her yaştan insanın dikkatini çekiyor.

ŞANS ÇİÇEĞİ

Emin Çimen, vatandaşların, kokinanın "evi olmayana ev", "eşi olmayana eş", "parası olmayana para" verdiğine inandığını, yeni yıl öncesi "şans getirir" düşüncesiyle bu çiçeğe talep gösterdiğini söyledi.

"İLGİ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Dükkanlarda satışların yaklaşık bir aydır devam ettiğini belirten Çimen, "Kokina çiçeğine geçen yıl büyük ilgi vardı, bu yıl da yoğun talep bekliyoruz. Yılbaşına kadar ilginin daha da artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

DEMETİ: 300-350 LİRA

Esnafın "özel gün" düşüncesiyle fiyatlarda fahiş artışa gitmesinin söz konusu olmadığını dile getiren Çimen, "Dükkanlarımızda kokinanın demeti 300 ile 350 lira arasında satılıyor." bilgisini verdi.

"YILBAŞI KUTLAMALARI İÇİN ORKİDE, NERGİS VE KAZABLANKA DA TALEP GÖRÜYOR"

Çimen, yeni yıl kutlamaları için kokina dışında da birçok çiçeğin tercih edilebildiğini söyledi.

Orkide, nergis ve kazablanka gibi farklı çiçeklere de talep olduğunu belirten Çimen, bunların fiyatlarının da yerli ve ithal oluşlarına göre değişebildiğini kaydetti.

"SU-BAKIM İSTEMEZ"

Kokina, su istemiyor, özel bir bakım gerektirmiyor. Bu çiçek, genellikle bir yıl bozulmadan dayanabiliyor.