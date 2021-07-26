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    Yılın 3. enflasyon raporu perşembe günü açıklanacak

    Türkiye'deki ekonomi aktörleri ve yatırımcılar Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı enflasyon raporuna odaklandı.
    • AA
    • 26.07.2021 - 13:58
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 14:02
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    Yılın 3. enflasyon raporu perşembe günü açıklanacak

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-III"ün tanıtımı amacıyla 29 Temmuz Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

    TOPLANTI ANKARA'DA GERÇEKLEŞECEK

    TCMB'den yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumu ile başlayacak. Kavcıoğlu daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

    Yılın 3. enflasyon raporu perşembe günü açıklanacak #1

    TOPLANTI CANLI YAYINLANACAK

    Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

    ENFLASYONUN 2021 SONUNDA YÜZDE 12,2 OLMA ÖNGÖRÜSÜ

    TCMB'nin yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

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