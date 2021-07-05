Yılın ikinci maaş zammı belli oldu

TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayının enflasyonu 1,94 olarak açıklandıktan sonra kimin ne kadar maaş alacağı sorusu netlik kazandı.

İşçi, memur ve emeklinin maaşına zam olarak yansıyacak yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranı netleşti, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,45 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı. TÜİK'in açıkladığı haziran enflasyon verisiyle birlikte yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı ortaya çıktı.

ALTI AYLIK ENFLASYON YÜZDE: 8,45

Ocak-haziran dönemi enflasyon rakamı, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek. Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emeklilerin maaşları gelecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini 8,33 maaş farkı bekliyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI: 8,45-3 = 5,45

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aştığı için, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 3 puanı toplu sözleşmeden, 5,45 puanı da enflasyon farkından gelmiş oldu.

ZAM SONRASI 2021 TEMMUZ-ARALIK MAAŞLARI

SSK emekli (2000 öncesi) en düşük maaş 2.420 liradan 2.624 liraya

SSK emekli (2000 sonrası) en düşük maaş 1.500 liradan 1.6264 liraya

Bağ-Kur esnaf emekli en düşük maaş 1.763 liradan 1.911 liraya

Bağ-Kur tarım emekli en düşük maaş 1.662 liradan 1.802 liraya

Memur emeklisi en düşük maaş 4 bin 542 liradan 4.789 liraya çıktı.

ENFLASYON FARKININ MAAŞ DIŞINDA ETKİLEYECEĞİ KALEMLER

Yaşlılık aylığı (65 yaş aylığı): 763 liradan 827 liraya

Eve bakım desteği: 1.757 liradan 1.905 liraya

Kıdem tazminatı (Tavan): 7.638 liradan 8.283 liraya

Engelli maaşı (40-69 yaş): 568 liradan 615 liraya

Engelli maaşı (70 yaş üstü): 852 liradan 923 liraya

SON İKİ YILDAKİ MAAŞ ARTIŞLARI

SSK ve Bağ-Kur:

2020 Ocak 6,50

2020 Temmuz 5,75

2021 Ocak 8,36

2021 Temmuz 8.45

Memur ve Emekli Sandığı

2020 Ocak 5,50

2020 Temmuz 5,75

2021 Ocak 7,36

2021 Temmuz 5,45