Yılın ilk 8 ayında deprem başlıklı 25 patent başvurusu yapıldı

Türkiye’de depremi önceden hissetmek, deprem sırasında hasarı azaltmak ve hayat kurtarmak amaçlı ürün ve fikirlerin patent sayılarında, kademeli bir şekilde artış gözleniyor.

Günümüzde sık sık gündeme gelen deprem ve doğal afetlerle ilgili patent ve faydalı model başvurularında artış yaşanıyor.

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, deprem alanında 2019’da 36, 2020’de 41 ve 2021’in ilk sekiz ayında 25 patent başvurusunun yapıldığını ve sene sonunda 2020’nin de üzerine çıkılacağını söyledi.

BAŞVURULAR İNSAN HAYATINI KURTARICI ALANDA YOĞUNLAŞIYOR

Deprem yatakları, deprem öncesinde depremi haber veren alarmlar, uyarı ve sensörler, deprem uyarısı veren filtre sistemleri, deprem anında olası patlamaların önüne geçmek için doğalgaz ve elektrik akımlarını kesen cihazlar, valfler, sismik enerji sönümleyiciler, deprem anında sıkışma yapmayan kapı, çeşitli tahliye sedyeleri, deprem sonrasında kazazede tespit etme yöntemleri gibi birçok buluş, deprem esnasında ve akabinde birçok bireyin hayatını kurtarıcı alanda tasarlanıyor.

“DEPREM KONUSUNDA DAHA FAZLA PATENT VE FAYDALI MODEL ÇALIŞMASI YAPILMALI”

2019’da 36, 2020’de 41 ve 2021’de ise bugüne kadar deprem alanında 25 patent başvurusunun yapıldığını işaret eden Cumhur Akbulut, “Sene sonunda 2020’nin geride bırakılacağını öngörüyoruz. 17 Ağustos 1999 depreminde birçok vatandaşımızı kaybettik. Büyük İstanbul depremi konusundaki kaygılar ise uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor. Daha büyük kayıpların önüne geçmek adına deprem konusunda daha fazla patent ve faydalı model çalışması yapmamız gerekiyor.

"İNSAN HAYATINI DOĞRUDAN İLGİLENDİREN KONULARDA PATENT SÜRECİ KISALTILMALI"

Özellikle insan hayatını doğrudan ilgilendiren konularda gerek patent gerekse faydalı model konusunda başvuru sürelerinin daha kısa olması, son derece kıymetli. Bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması deprem alanında yapılan başvuruları artıracağı gibi daha fazla bireyin hayatını kurtarmamızda da etkili olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

BAŞVURULARDA JAPONYA ÖNE ÇIKIYOR

Genel anlamda dünya çapında yapılan deprem ile ilgili başvuru yapan ülkelerde ilk sırada deprem ülkesi olan Japonya’nın yer aldığına vurgu yapan Akbulut, sözlerine şöyle devam etti: “Dünya çapındaki başvurularda ülkesel bir sıralama yapacak olursak Japonya’yı sırasıyla; Çin, ABD, Güney Kore, PCT başvuruları, EPO, Kanada, Avustralya, Tayvan ve Rusya takip ediyor. Şirket bazında deprem ile ilgili başvurularda Hıtachi, Kajima Corp, Mıtsubishi Electric Corp öne çıkıyor.”