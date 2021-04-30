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    Yılın ilk çeyreğinde 3 binden fazla yatırım teşvik belgesi verildi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın ilk 3 ayında sabit yatırım tutarı 50 milyar 252 milyon lira olan 3 bin 124 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledi.
    • AA
    • 30.04.2021 - 13:06
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 13:24
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    Yılın ilk çeyreğinde 3 binden fazla yatırım teşvik belgesi verildi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ocak, şubat, mart aylarını kapsayan yılın ilk çeyreğinde enerji, hizmetler, imalat, madencilik ve tarım sektörlerinde verdiği 3 bin 124 yatırım teşvik belgesi düzenlendiği bildirildi.

    83.162 BİN KİŞİNİN İSTİHDAMI SAĞLANACAK

    Yılın ilk çeyreğinde hazırlanan teşvik belgesinin 3 bin 11'i yerli, 113'ü ise yabancı sermaye için düzenlendi. Yerli sermaye için verilen belgelerle 46 milyar 112 milyon liralık sabit yatırım planlanırken bu sayede 78 bin 7 kişinin istihdam edilmesi hedeflendi. Bu dönemde yabancı sermaye için verilen belgelerle de 4 milyar 140 milyon liralık sabit yatırım ve 5 bin 155 kişinin istihdamı öngörüldü.

    Sabit yatırım tutarı toplamda 50 milyar 252 milyon lira oldu.

    Yılın ilk çeyreğinde 3 binden fazla yatırım teşvik belgesi verildi #1

    BELGE VERİLEN SEKTÖRLER

    Bakanlık en çok imalat sektörü alanında teşvik belgesi düzenledi. Bu dönemde söz konusu alanda 2 bin 328 belge hazırlanırken, bunlarla 37 milyar 393 milyon liralık sabit yatırım ve 68 bin 421 kişinin istihdamı hedefi konuldu.

    İkinci sırada yer alan hizmet sektöründe 6 milyar 596 milyon liralık sabit yatırım için 325 teşvik belgesi verildi ve 9 bin 459 kişilik istihdam hedeflendi.

    Hizmetler sektörünü 2 milyar 701 milyon liralık sabit yatırım tutarıyla enerji sektörü izledi. Bu alanda 155 yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, 1025 kişilik istihdam planlandı.

    Madencilik sektörüne, sabit yatırım tutarı 2 milyar 223 milyon lira olan 71 belge verildi ve 1997 kişilik istihdam sağlanması öngörüldü.

    Söz konusu dönemde tarım sektörü için de sabit yatırım tutarı 1 milyar 340 milyon lira olan 245 belge düzenlendi ve bu projelerle 2 bin 260 kişilik istihdam hedeflendi.

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