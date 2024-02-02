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Yılın ilk Enflasyon Raporu 8 Şubat'ta

Yılın ilk Enflasyon Raporu 8 Şubat'ta Yılda dört kez açıklanan enflasyon raporu, verdiği mesajlar açısından piyasaların yön bulmasına destek oluyor. Toplantının ardından yapılan basın toplantısı da kamuoyunca merakla takip ediliyor.