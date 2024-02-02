Yılın ilk Enflasyon Raporu 8 Şubat'ta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Enflasyon Raporu'nu 8 Şubat Perşembe günü Ankara'da açıklayacağını duyurdu.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2024-I’in tanıtımı amacıyla 8 Şubat 2024 Perşembe günü, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.
Açıklamalar, TCMB'nin internet sitesinden ve TCMB'nın resmi X (Twitter) ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
Toplantı Programı:
10.30-11.00: Hafize Gaye Erkan’ın Enflasyon Raporu 2024-I’in tanıtımına ilişkin sunumu
11.00-1.30: Soru-cevap bölümü
Bir önceki raporo göre 2024 yıl sonu enflasyon öngörüsü: Yüzde 36
TCMB'nin geçen yılın son Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2023 yıl sonu için yüzde 65, 2024 yıl sonu için yüzde 36 olacağı öngörülmüştü.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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