Merkez Bankası'nın 2022 sonu enflasyon tahmini: Yüzde 23,2

Merkez Bankası, 2022 sonu enflasyon tahminini, yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yukarı yönlü güncelledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla kurumun Ankara'daki idare merkezinde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kavcıoğlu sunumunda, 2022 sonu enflasyon tahminini, yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yukarı yönlü güncellendiğini aktardı.

“DÜNYADA ENFLASYON YÜKSELİYOR”

Kavcıoğlu, dünya genelinde enflasyonu artıran nedenleri ve merkez bankalarının çalışmalarını sıraladı. Kavcıoğlu, Salgının etkisiyle ortadan kalması gereken arz ve talep dengesinin henüz dengeye girmediğini belirtti. Gelişmekte olan ülkelere portföy akımlarına girişlerin henüz belirtilen seviyeye gelmediğini belirten Kavcıoğlu, küresel risk iştahı üzerindeki etkilerine vurgu yaptı.

YURT İÇİ MAKRO EKONOMİK GÖRÜNÜM AKTARILDI

Yurt içi makro ekonomik görünümü de aktaran Kavcıoğlu, iktisadi faaliyetlerin yılın son çeyreğinde güçlü seyrettiğini aktardı. Aşılamada gelinen aşamanın ekonomik faaliyetlere olan katkısında bulunan Kavcıoğlu, turizm faaliyetlerine olan katkıyı gözler önüne serdi. Kavcıoğlu, kartla yapılan alışverişlerde salgından daha çok etkilenen sektörlerdeki gelişmenin aşılamanın geldiği olumlu nokta olarak açıkladı.

“İSTİHDAM ARTIŞI DEVAM EDECEK”

İstihdam görünümündeki gelişmelere de değinen Kavcıoğlu, turizmdeki gelişmelere paralel gelişmelerin uyumlu olduğu bilgisini aktararak “İstihdam artışı devam edecek.” yorumunda bulundu.

“CARİ İŞLEMLER DENGESİNDE GÜÇLENEREK DEVAM EDİYOR”

İhracat ve turizmde gelinen olumlu aşamayı da aktaran Kavcıoğlu, cari işlemler dengesinde güçlenerek devam etmesinin ülke risk primini olumlu etkileyeceğini belirtti.

“DÖVİZ KURUNDAKİ YÜKSEKLİK ENFLASYONDA ETKİLİ OLDU”

Kavcıoğlu, sunumunda “Yılın son çeyreğinde döviz kurundaki yükseklik enflasyonun en büyük belirleyicisi oldu, tedarik zincirlerindeki olumsuzluklar enflasyonu olumsuz etkiledi. Temel gıda, enerji fiyatlarındaki yükseklik öne çıktı.

Son çeyrekte döviz kurundaki enflasyon çıkışı temel mal ve gıda öne çıkarken fiyatlar olumsuz olarak ayrıştı. Tüm dünyada olduğu gibi enflasyon etkin olmaya devam ediyor. Üretici fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Teslim süreleri uzadı. Navlun fiyatları bir miktar geri çekilse de arz fiyatları yükseliyor.

Orta vadeli tahminde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak güncellendi.

PETROL FİYATI VARSAYIMI GÜNCELLENDİ

Ham petrol fiyatlarına olan varsayımları 2022’de 77,5 ve 2023 yılında 73,4 ABD doları olarak belirlendi.” dedi.





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