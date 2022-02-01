Yılın ilk ihracat rakamları yarın açıklanıyor

Başarılı geçen bir ihracat yılının sonunda girilen yeni yılın ilk ayına ait ihracat rakamlarının yarın açıklanacağı duyuruldu.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 yılının ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla paylaşacak.

Bakanlığın Söğütözü'ndeki yerleşkesinde yapılacak toplantı yarın 11.30'da başlayacak.

GEÇEN YILIN İHRACATI HEDEFİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye, koronavirüs salgınına rağmen ihracatta aylık ve yıllık bazda ilklerin yaşandığı 2021'i, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 211 milyar dolar ihracat hedefinin üzerinde kapattı.

2021 İHRACATI 225 MİLYAR 368 MİLYON DOLAR

Ülke ihracatı geçen yıl 2020'ye göre yüzde 32,9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşirken ithalat da yüzde 23,6 yükselişle 271 milyar 355 milyon dolar olmuştu.