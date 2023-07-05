Yılın ilk yarısında en çok satılan otomotiv markaları açıklandı ODMD, araç satış istatistiklerinin ardından yılın ilk yarısında en çok satılan otomotiv markalarının da istatistiğini paylaştı. Otomobil satışlarının arttığı bu zaman diliminde, 48 otomobil markasından öne çıkanlar da belli oldu.

AA

Sıfır otomobil satışlarıyla ilgili rakamların yakın takibe alındığı bugünlerde, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), detaylı bir rapor yayınladı.

ODMD, raporumda Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarının, Ocak-Haziran 2023 döneminde yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adede yükseldiğini paylaştı.

Bu rakam, tüm zamanların en yüksek satış adedi ve dolayısıyla bir "rekor" olarak kayıtlara geçti.

Otomobil satışları yüzde 54,5 arttı

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 54,5 artarak 429 bin 870 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 58,2 yükselişle 125 bin 997 adet oldu.

Bu verilerle birlikte yayınlanan raporda Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk yarısında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar da aktarıldı.

En çok satan araçlar sırasıyla Fiat, Renault ve Ford

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışlarında Ocak-Haziran 2023'te ilk 3'te Fiat, Renault ve Ford markaları yer aldı.

Binek ve hafif ticari pazarındaki ilk 5

ODMD raporunda göre, yılın ilk yarısında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 101 bin 167 adetle Fiat ilk sırayı aldı.

Fiat'ı, 58 bin 705 adetle Renault ve 50 bin 803 satışla Ford takip etti.

Peugeot, 40 bin 892 satışla dördüncü ve Volkswagen 39 bin 718 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil pazarı satışları

2023 yılının Ocak-Haziran döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 70 bin 160 ile Fiat oldu.

Fiat'ı, 51 bin 905 satışla Renault ve 31 bin 999 satışla Opel izledi.

Volkswagen, 31 bin 321 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot, 30 bin 726 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Fiat: 70 bin 160 adet sattı

Renault: 51 bin 905 adet sattı

Opel: 31 bin 999 sattı

Volkswagen: 31 bin 321 sattı

Peugeot: 30 bin 726 sattı

Toplam 48 otomobil markası var

ODMD marka listesine Togg ve Leapmotor'un da dahil olmasıyla marka sayısı 48'e çıktı.

Smart satılmadı

İlk yarıda Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Togg'un satış adedi: 306

Togg'un satışları, "haziran ayı satışlarının daha sonra bildirileceği" notuyla 306 adet olarak kayıtlara geçti.

Lüks otomobil grubu satışları

Lüks otomobil grubunda yılın ilk yarısında 625 Porsche, 307 Maserati, 259 Lexus, 68 Jaguar, 16 Bentley, 14 Aston Martin, 12 Ferrari ve 8 Lamborghini satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, söz konusu dönemde 36 bin 928 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 31 bin 7 satışla Fiat ve 10 bin 166 satışla Peugeot izledi.

Citroen, 10 bin 71 satışla dördüncü ve Volkswagen 8 bin 397 satışla beşinci oldu.