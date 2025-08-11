Yılın üçüncü enflasyon raporuyla maaşlara zam beklentileri netleşecek

Milyonlarca işçi, memur ve emekli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 14 Ağustos'ta açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporuna odaklandı.

Enflasyon raporuyla birlikte geleceğe yönelik değerlendirmeler yapılacak ve maaşlara gelecek zam oranları şekillenecek.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Memur tarafı yüzde 88 zam isterken hükümetten henüz teklif gelmedi.

Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerinin zamlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİ

Merkez Bankası'nın bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24 olurken 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yıl sonu için de yüzde 8 olarak açıklanmıştı.

Yeni tahmin raporunda faiz indirimlerinin etkisiyle gerileme olacağı tahmin ediliyor.

ZAM ORANLARINA ENFLASYON FARKI DA EKLENECEK

Memur ve memur emeklilerini temsil eden sendikalar 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam öngören toplu sözleşmeyi imzalamıştı ve zamlar da bu çerçevede gerçekleşti.

2026 yılında da öngörülen enflasyon yüzde 12 olduğu için 2026 ve 2027 yılını kapsayan toplu sözleşmede zam oranlarının yine aynı doğrultuda gerçekleşmesi bekleniyor.

Başka bir deyişle 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 teklifi masaya gelebilir ve kümülatif olarak yüzde 12.36 olarak gerçekleşebilir.

Bu zam oranlarına ekstra olarak enflasyon farkı da eklenecek ve gerçekleşen enflasyon farkına göre maaşlara zam yapılması bekleniyor.