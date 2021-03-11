Yıllık cari açık yaklaşık 1,5 yılın ardından ilk kez iyileşme gösterdi

En son geçen yılın şubat ayında fazla veren cari dengede, Ağustos 2019'dan bu yana ilk kez iyileşme görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocakta cari işlemler açığı 1 milyar 867 milyon dolara gerilerken, bunun sonucunda 12 aylık cari açık bir önceki aya göre 166 milyon dolar azalarak 36 milyar 599 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Son 12 aylık cari dengede Ağustos 2019'dan bu yana ilk kez iyileşme kaydedilirken, ekonomistler yıllık cari dengede aylar itibarıyla bazı dalgalanmalar görülse de 2021 sonu için daha ılımlı rakamların görüleceğini ve 24-28 milyar dolar düzeyinde bir açıkla yılın kapatılabileceğini belirtiyor.

Öte yandan AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 1 milyar 700 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.

"YILLIK CARİ AÇIKTA TEKRAR YÜKSELİŞ GÖRÜLEBİLİR"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ekonomist Haluk Bürümcekçi, geçen yılın ocak ayında 2 milyar dolar açık oluşan cari dengede, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 870 milyon dolarlık açık verildiğini ifade etti.

Ocak gerçekleşmesinin Ağustos 2019'dan beri yıllık dengede görülen ilk iyileşme olduğuna dikkati çeken Bürümcekçi, şubat ayında öncü verilerin geçen yılın üzerinde dış açığa işaret etmesi ve turizm ile taşımacılık gelirlerinde süren zayıflığın, yıllık cari açıkta tekrar yükseliş görüleceğini düşündürdüğünü söyledi.

Bürümcekçi, cari açıkta ocak ayında gözlenen iyileşmede, dış ticaret dengesinin daralmasının ana etken olduğunu aktararak, finansman tarafında ise yüklü net hata-noksan girişi ve başta portföy yatırımları olmak üzere finansman fazlası sağlanmasıyla resmi rezervlerde 3 milyar 600 milyon dolarlık artış gözlendiğini kaydetti.

"EMTİA FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN CARİ DENGEYE OLUMSUZ YANSIMALARI GÖZLENECEK"

Haluk Bürümcekçi, emtia fiyatlarındaki genele yayılan artışın da cari denge üzerinde olumsuz yansımalarının gözleneceğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgın kısıtlamalarıyla gözlenen bu düşüş aşılama çalışmalarına bağlı olarak yerini kısmi toparlanmaya bırakabilir. Bu bağlamda, enerji ve diğer emtialar ithalatında fiyat etkisi kaynaklı artışa karşılık, altın ithalatındaki azalış ve turizm net gelirlerinde toparlanma bu durumu telafi edebilir."

Bürümcekçi, bu doğrultuda, 2021'de 24 milyar dolar cari açık öngördüklerini, bu tahmin üzerindeki risklerin hafif yukarı yöne döndüğünü düşündüklerini aktardı.

"ALTIN İTHALATI YAVAŞLADI"

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da geçen yıl cari açık açısından kredi büyümesi ve altın ithalatının belirleyici olduğunu, bu kalemler içinde altın ithalatında yavaşlamanın başladığını söyledi.

Turizm gelirlerindeki azalma etkisinin, bu yıl daha normal geçmesi beklenen bir sezonla beraber belli ölçüde toparlanma gösterebileceğini anlatan Erkan, bu bakımdan, özellikle bahar aylarından sonraki dönemde hizmetler dengesinin olumlu etkilenmesini beklediğini bildirdi.

"YILLIK CARİ AÇIĞIN 2021'DE GEÇEN YILA GÖRE YAVAŞLAMASINI BEKLİYORUZ"

Ortodoks para politikasının etkisiyle 2021'de cari açık finansmanında rezerv kullanımı ihtiyacının azalmasını beklediklerini aktaran Erkan, "Yılın ilk 2 ayına dair dış ticaret verileri altın ithalatı tarafında yavaşlamaya işaret etmektedir. Söz konusu kalem, en yüksek ithalat yapılan fasılların arasından çıkmıştır. Buna karşılık, iç talep devam etmekte ve ithalatın belli oranda yüksek kalmasına yol açmaktadır. Buna, özellikle enerji faturamızda en önemli etken olan petrol fiyatını dahil ettiğimizde fiyat bazında cari açığı artırıcı etkisi bulunmaktadır. Yıllık cari açığın 2021'de geçen yıla göre yavaşlamasını ve 28 milyar dolar civarında gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.