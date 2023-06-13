YKS'ye girecek depremzedelerin ulaşım ve barınma desteğine başvuru süresi uzatıldı 17-18 Haziran'da yapılacak YKS'ye girecek depremzede adayların ulaşım ve barınma desteği başvuru süresinin 15 Haziran'a uzatıldığı açıklandı.

AA

Üniversiteye giriş sınavı için heyecanlı bir süreç başladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, açıkladı.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara yönelik ulaşım ve barınma desteği başvuru süresinin uzatıldığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17-18 Haziran'da yapılacak 2023-YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara yönelik ulaşım ve barınma desteği süresi 15 Haziran Perşembe mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Başvuru noktaları

Adayların ulaşım ve barınma ihtiyaçları, öncelik KYK yurtları olmak üzere valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden AFAD koordinesinde karşılanacak.

Başvuru şartları

Ulaşım ve barınma desteği için başvurular; kimlik kartı, 2023-YKS sınava giriş belgesi ve ikametgah belgesi ile birlikte valilik ve kaymakamlıklara şahsen yapılacak.