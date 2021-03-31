Yoksulluk sınırı altındaki Rusların yüzde 20'si sosyal destek alamıyor

Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin'den, "Yoksulluk sınırı altında yaşayan Rusların yüzde 20'sinden fazlası hiçbir sosyal destek kapsamında değil" açıklaması geldi.

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksandr Kudrin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada "yoksulluğun" odaklandıkları ana konu olduğunu belirterek, "Yoksulluk sınırında yaşayanların oranını 2030'a kadar mevcut yüzde 13,2'den yüzde 6,6'ya düşürülmesine" yönelik talimat verdiğini hatırlattı.

“YOKSULLUK SINIRI ALTINDA YAŞAYAN RUSLARIN YÜZDE 20'SİNDEN FAZLASI HİÇBİR SOSYAL DESTEK KAPSAMINDA DEĞİL”

Rusya Sayıştayı olarak bu yöndeki çalışmaları yoğunlaştırdıklarını aktaran Kudrin, "Dikkatimizin odak noktası yoksulluğun azaltılmasıdır. Yoksulluk sınırı altında yaşayan Rusların yüzde 20'sinden fazlası hiçbir sosyal destek kapsamında değil." dedi.

“ÖNLEMLER OLMASAYDI YOKSULLUK ORANI YAKLAŞIK YÜZDE 2 DAHA FAZLA OLURDU”

Koronavirüs salgını döneminde çocuklu ailelere yönelik hükümet desteklerinin yoksulluk konusunda yardımcı olduğunu ifade eden Kudrin, "Bu önlemler olmasaydı yoksulluk oranı yaklaşık yüzde 2 daha fazla olurdu. Ancak Putin'in belirlediği göstergelere ulaşmak için ilave önlemlere ihtiyaç var." diye konuştu.