Yolcu taşımacılığında fahiş fiyattan bilet satanlara sıkı denetim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü fahiş fiyattan bilet satanları mercek altına aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ağustos ayında yapılan denetimlerde 864 otobüs işletmecisi ve 3 bin 612 otobüs denetlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce yolcu taşımacılığı kapsamlı denetime tabi tutuluyor.

DENETİMLERDE ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Özellikle CİMER başta olmak üzere vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendiriliyor. Denetimlerde fahiş bilet fiyatının yanı sıra otobüslerin korsan taşımacılık yapıp yapmadığı, yetki belgeleri, zaman ve ücret tarifesine uyum, sürücülerin uygun yeterlilik belgeleri ve bilet denetimleri yapılıyor.

864 OTOBÜS İŞLETMECİSİ VE 3 BİN 612 OTOBÜS DENETLENDİ

Ağustos ayında 864 otobüs işletmecisi ve 3 bin 612 otobüs denetlendi. 1.709 adet uyarma, 626 adet idari para cezası olmak üzere toplam 2 bin 335 işlem uygulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sahada edinilen tecrübeler, günümüzün gelişen şartları ve dijitalleşme gibi nedenlerden dolayı Ulaştırma Hizmetleri Denetim Yönetmeliği’nin yayınlandığını anımsattı.

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DENETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMA ALINACAK

Yönetmeliğin 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe gireceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, “Yeni mevzuat ile denetimlerin yıllık planlar kapsamında belirlenmesi, performans hedeflerine göre düzenli yapılması, risk analizi ile denetimlerin etkinleştirilmesi, ceza tutanakların elektronik ortamda düzenlenmesi ve tebliğ edilmesi, uzaktan algılama sistemleri ile denetimlerin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.” dedi.

“MOBİL UYGULAMANIN TÜM DENETİM ALANLARINDA KULLANILABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Bakanlık tarafından yürütülen “Denetimlerin Etkinleştirilmesi Projesi”ni işaret eden Karaismailoğlu, “Geliştirilen mobil denetim uygulaması kullanılarak, denetleyici personelin tablet üzerinden denetim süreçlerini yürütmesi sağlanacak. Mobil uygulamanın tüm denetim alanlarında kullanılabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.