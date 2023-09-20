Yöresel hayvancılık projelerine 2023'de 11,1 milyon liralık hibe verilecek Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli branşlarda tarım ve hayvancılık üretimini desteklemeye devam ediyor.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, yöresel hayvancılık projelerine hibe desteği veriyor.

Yöresel proje hibe destekleri ile hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, kapasite ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), mevcuttan daha iyi hijyenik şartlarda üretim yapılarak, kaliteli ürün ve daha iyi gen kaynağına sahip sürü elde edilmesi amacıyla aile işletmelerinin projelerini destekliyor.

İl tarım ve orman müdürlükleri vasıtasıyla gelen projeler, HAYGEM tarafından değerlendiriliyor.

9 ayda 11 milyon liradan fazla hibe desteği verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yöresel projeler için 9 ayda 11 milyon liradan fazla hibe desteği sağladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapılan desteklerle ilgili olarak, yöresel projelerin değerlendirmeye ve yetiştiricilerin her daim yanında olmaya devam edileceğinin mesajını verdi.

Hibe desteği verilen projeler:

İllerden gelen yeni taleplerle ilgili değerlendirmeler neticesinde Ordu'daki "Akkuş'un Sütü Pazara İniyor Projesi", Şırnak'ın Uludere ilçesindeki "Arı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi’", Diyarbakır'daki "Arı Varsa Hayat Var Projesi", Gümüşhane'deki "Arıcılara Polen Tuzaklı Kovan Altlığı Desteği Projesi", Manisa'daki "Küçükbaş Otomatik Yemlik Projesi" ve "Manisa’da Arı Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması Projesi", Ardahan'daki "Çiğ Süte Halk Elinde Katma Değer Kazandırılması Projesi" ile "Coğrafi İşaretli Ardahan Çiçek Balının ve Kafkas Arısının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi", Denizli'deki "Sağlıklı Nesiller İçin Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Üretimi Projesi", Mardin'deki "İvesi Halkın Elinde, Islah Tam Yerinde Projesi", Kütahya'daki "Koyunlarda ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi", Trabzon'daki "Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süt İşleme Tesisi Projesi", Hakkari'deki "Arıcılığı Geliştirme Projesi" çalışmalarına hibe desteği verildi.

2023 yılı toplam 11,1 milyon liralık hibe desteği verilecek

Bu kapsamda 2023 yılı için bugüne kadar söz konusu illerden gelen yöresel projeler değerlendirilerek toplam 11 milyon 137 bin 382 liralık hibe desteği sağlanması uygun bulundu.

"Aile işletmeciliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsalda aile işletmeciliğinin desteklenmesi ve hayvansal üretimin artırılmasının temel stratejilerinden olduğunu belirtti.

Bu kapsamda daha fazla ve kaliteli ürün elde etmek, ürünlerin muhafazasından pazara ulaştırılması ve değerinde satılmasını sağlamak amaçlarıyla yetiştiricilere destek verdiklerini ifade eden Yumaklı, aile işletmeciliği başta olmak üzere gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını kaydetti.

Yumaklı, illerdeki yöresel hayvansal yatırımları desteklediklerine işaret ederek, kırsalın kalkındırılmasında ve üretimde devamlılığın sağlanmasında bu tür projelerin katkısının büyük olduğunu bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)