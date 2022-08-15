Ulaşım yeni yatırımlarla daha kolay ve yaygın hale geliyor. Yozgat Havalimanı da bu yatırıların arasında bulunuyor. 2018 yılında inşaatına başlanan havalimanında bu ay üst yapı çalışmaları başlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Haziran 2018 yılında temeli atılan ve yaklaşık 2 milyar liraya mal olan Yozgat Havalimanı'nın, 2023 yılının haziran ayında hizmete açılması planlanıyor.

Altyapı çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı

Yozgat Havalimanında inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Altyapı çalışmalarında yüzde 90 gerçekleşme oranına ulaşılan Yozgat Havalimanında, üst yapı çalışmaları da ağustos ayı içerisinde başlatılacak.

Ek yollarla sorunsuz bir ulaşım ağı tasarlanıyor

Son yıllarda yapılan duble yollar, tamamlanmak üzere olan yüksek hızlı tren hattı ve havalimanı ile Yozgat, sorunsuz bir ulaşım ağına kavuşmuş olacak.

Yozgat Havalimanı, 2023'in haziran ayında hizmete geçecek VİDEO



"2023'ün ikinci çeyreğinde hizmete geçecek"

İHA'nın haberine göre, Yozgat Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 2023 yılının haziran ayı içerisinde havalimanının hizmete sunulacağını söyledi.

Başer, “Şu an itibariyle pistimizde beton çalışmaları da başlamış durumda. Birkaç ay içinde pistimiz tamamen uçakların inişine hazır hale gelmiş olacak. Bu hizmet şu an itibariyle 2 milyar liraya mal olan bir hizmet. Yıllık 2 milyon kapasitesi olan bir havalimanı. Havalimanımız sadece Yozgat için değil civar illerimizin de istifadesine sunulacak bir yer. Üst yapı ihalemizi haziran ayı içerisinde yaptık, temmuz ayı içerisinde sözleşmemiz imzalandı.





Bu ay içinde üst yapı çalışmaları başlayacak

Birkaç gün içerisinde de yer teslimi yapılmak üzere üst yapı çalışmalarımız başlamış olacak. 2023 yılının ikinci çeyreğinde İnşallah bu hizmeti Yozgat ve bölge insanımızın istifadesine sunmuş olacağız.” dedi.

Yozgat Havalimanı'nın özellikleri