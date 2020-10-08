YTB Başkanı Abdullah Eren'den finansal bilgilerin paylaşımı uyarısı

Abdullah Eren, önümüzdeki yıllarda bilgi paylaşılan ülke sayılarında artışlar yaşanacağını söyledi. Eren, bildirim dışında tutma vaadinde bulunan kişiler konusunda uyardı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 136 ülkenin taraf olduğu vergi konusunda iş birliği sözleşmesine ilişkin yurt dışında yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Finansal veri paylaşımına yönelik teknik altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Eren, altyapı çalışmaları tamamlanmadığı için 2020 yılında; Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya’nın bilgi paylaşılacak ülkeler arasında bulunmadığını da aktardı.

136 ÜLKE KABUL ETTİ

Uluslararası ölçekte vergi kayıp ve kaçağı ile mücadelede temel ilkeleri ortaya koymak amacıyla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve G20’nin çalışmaları sonucunda Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 136 ülke, “Vergi Konularında İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”ni kabul etmiş, uluslararası müzakerelerde ülkelerin vergide şeffaflık sağlanması amacıyla dünya genelinde banka bilgilerini gizli tutmaması konusunda mutabakata varmıştı.

Bu şeffaflığın temel amacı, vergi cenneti olan ülkeleri uluslararası finans piyasalarından dışlayarak, vergi kaçaklarını en aza indirmekti. Nitekim otomatik bilgi değişimi yapmayan ülkelere karşı da hem OECD hem de Avrupa Birliği tarafında birtakım yaptırımlar uygulanması kararı alındı.

OTOMATİK DEĞİŞİM KURALLARI KABUL EDİLDİ

Bu yaptırımlardan kaçınarak finans piyasalarındaki varlığını sürdürmek isteyen OECD çatısı altındaki 112 ülke, “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nı da imzalayarak uygulamaya ilişkin otomatik değişim kurallarını kabul etmiş oldu.

Bu kapsamda Eylül 2020 itibariyle 109 ülke ulusal mevzuat çalışmalarını da tamamlayarak OECD nezdinde otomatik bilgi değişimini resmen başlattı.

Türkiye de “Vergi Konularında İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”ni 2011 yılında imzalamasının ardından uygulamaya ilişkin yetkili makam anlaşmasını 21 Nisan 2017 tarihinde imzalayarak 31 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararıyla onayladı.

Anlaşma çerçevesinde kişilerin, ikamet eğittiği ülke dışındaki finansal hesap bilgileri her yıl hesabın bulunduğu ülkenin vergi idaresince yerleşik olunan ülkeye otomatik olarak gönderiliyor. Türkiye’nin de ilk otomatik bilgi değişimi, 2018 yılında Norveç ve Letonya ile başlamış olup, 2020 itibarıyla anlaşma kapsamında bilgi gönderilmesi söz konusu olan toplam 54 ülke bulunuyor. Bu anlaşmaya ilişkin detaylı rehber ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlandı.

FİNANSAL BİLGİLER İKAMET EDİLEN ÜLKELERE GÖNDERİLECEK

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarını yakından ilgilerinden anlaşma hakkında YTB Başkanı Abdullah Eren, açıklama yaptı.

Eren, paylaşım yapılacak ülkelerin listesine ve finansal paylaşımın kapsamına ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı rehberin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlandığına dikkat çekti.

Anlaşma gereği yurt dışında ikamet eden vergi mükellefi durumundaki kişilerin Türkiye’deki finansal hesaplarına ait bilgilerin ikamet ettikleri ülkelere gönderileceğini belirten Eren, “Gelir İdaresi Başkanlığının ‘Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi'nde hangi yıllara ait bilgilerin paylaşılacağı ve kişiye ait hangi finansal detayların ilgili ülkelere gönderileceği yer alıyor. Vatandaşlarımız bu rehberden merak ettikleri sorulara ulaşabilirler.” diye konuştu.

TEKNİK ALTYAPI TAMAMLANANA KADAR BAZI AVRUPA ÜLKELERİ İLE BİLGİ PAYLAŞILMAYACAK

Düzenlemenin teknik alt yapı gerektirdiği bu yüzden de alt yapı çalışmaları tamamlanana kadar bazı ülkelerle bilgi paylaşımı yapılmayacağının altını çizen Eren, “Elektronik ortamda Türkiye’de faaliyet gösteren finansal kuruluşlardan yurt dışında yaşayan hesap sahiplerinin bilgisinin belli bir formatta toplanarak aktarılması elbette ki teknik altyapı çalışmaları gerektirmekte.

Bu hazırlık sürecini en sağlıklı şekilde tamamlayabilmek için yurt dışında hesap sahiplerinin en yoğun ikamet ettikleri Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya, Türkiye’nin 2020 yılı bilgi değişimi takvimine alınmadı. Dolayısıyla bu yıl bu 5 ülke ile otomatik bilgi değişimi yapılmayacak. Daha az sayıda hesap sahibinin ikamet ettiği diğer AB ülkeleri dahil toplam 54 ülke ile ise bilgi değişimi süreci devam ediyor. Fakat önümüzdeki yıllarda bilgi paylaşılan ülke sayılarında artışlar yaşanacak.” şeklinde konuştu.

BİREYSEL VE KURUM HESAPLARI KARŞILIKLI OLARAK PAYLAŞILACAK

Türkiye’deki finansal kuruluşlarda tutulan hesap bilgilerinin bilgi değişimi kapsamında olduğunu, fakat taşınmaz mülk ve araç gibi taşınırlara ait bilgilerin ise paylaşılmayacağına vurgu yapan Eren, şunları kaydetti:

“Anlaşma çerçevesinde paylaşılacak finansal hesaplar; mevduat hesapları, saklama hesapları, borç ve ortaklık ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve düzenli ödeme sözleşmeleri olmak üzere 5 kategoriden oluşuyor. Dolayısıyla otomatik bilgi paylaşımı kapsamında finansal kuruluşlardaki finansal hesap verilerinin paylaşımı söz konusu olup gayrimenkul bilgileri ya da emekli maaşı hesabı gibi bilgilerin paylaşımı söz konusu olmayacak.’’

BİLDİRİM DIŞINDA TUTMA VAADİNDE BULUNAN KİŞİLERE DİKKAT

Paylaşım kriterlerini taşıyan hesaplara ait bilgilerin, herhangi bir müdahale ile otomatik değişim dışında bırakılmasının mümkün olmadığını aktaran Başkan Eren, bu konuda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

‘‘Otomatik bilgi paylaşımı uluslararası anlaşmalar çerçevesinde birçok ülkenin taraf olduğu ve karşılıklılık esası çerçevesinde yürütülen bir süreç. Paylaşım içeriği ve yöntemi uluslararası anlaşmalara göre yapılmaktadır.’’ diyen Eren, finansal hesap bilgilerinin bildirim dışında tutulacağı vaadiyle kendilerinden ücret, T.C. kimlik numaraları, e-devlet şifreleri gibi bilgileri talep eden kişi ve şirketlere karşı dikkatli davranılması gerektiğini söyledi. Eren ayrıca bu konudaki provokatif haberlere de itibar edilmemesini sözlerine ekledi.

Kişisel bilgilerin dolandırıcılık amacıyla kullanılabileceğini dile getiren Eren, “Kesinlikle unutulmamalı ki bu konuda yurt dışında veya Türkiye’de ücret karşılığı hizmet vermek üzere hiçbir avukat, danışman veya şirket yetkilendirilmemiştir. Vatandaş odaklı katılımcı ve şeffaf hizmet anlayışı çerçevesinde vatandaşlarımız Vergi İletişim Merkezi (VİMER) aracılığı ile 189 numaralı hattan bilgi edinebilirler.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığı ile de bilgi edinmek mümkündür. Türkiye’nin uzun bir süredir uluslararası hukukun bir gereği olan bildirim yükümlülüğü konusunda ilgili ülkede vergi mükellefi olan hesap sahiplerinin yasalar çerçevesinde hareket etmeleri halinde herhangi bir sıkıntı yaşamaları söz konusu olmayacaktır.” dedi.