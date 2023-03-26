Yuan ile yapılan uluslararası ödemelerde artış yaşandı Ülkeler son yıllarda ekonomide yaşanan gelişmelere karşı kendi paralarını ABD dolarına karşı korumak için dış ticaretlerini yerli paralar üzerinden yürütmele çalışıyor.

AA

Dünya ticaretinin ortak parası olarak ABD doları tanınıyor.

Doların güçlenmesi diğer ülkelerin para birimlerinin alım gücünü düşürüyor.

Türkiye, Rusya ve Çin ise uluslararası arenada yerli para birimlerinin kullanılmasını dayatarak, dolara karşı bir duruş sergiliyor.

Yuan ile yapılan transferler, 2022'de arttı

Uluslararası ödemelerde Çin ulusal bara birimi yuan ile yapılan transferler, 2022'de önceki yıla göre artış kaydetti.

Yuan üzerinden transfer yıllık yüzde 21,48 oldu

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) verilerine göre, yuan cinsinden uluslararası transferlerin miktarı, yıllık yüzde 21,48 artışla 96,7 trilyon yuana (yaklaşık 14,14 trilyon dolar) ulaştı.

Çin'in sınır aşırı yuan ödemeleri sistemi üzerinden yıl boyunca 4,4 milyon para transferi yapıldı.

Transferlerin sayısı da önceki yıla göre yüzde 31,68 arttı.

Sistemde yıl boyunca günde ortalama 17 bin 700 transfer yapılırken 388,34 milyar yuan aktarıldı.