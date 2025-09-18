Yükleme ve boşaltmada Türkiye’nin lider limanı Aliağa

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde Aliağa Limanları’nda elleçlenen net ton miktarının geçen yıla göre yüzde 3,84 artışla 60 milyon 7 bin 782 tona ulaştığını açıkladı.

Adem Şimşek, gemi uğraklarının yüzde 1,58 artarak 4 bin 163’e çıktığını, yükleme ve boşaltmada Türkiye’nin lider limanı olduklarını, ancak konteyner trafiğinde yüzde 15,43 azalışla Türkiye genelinde beşinci sırada yer aldığını açıkladı.

YÜZDE 3,84'LÜK ARTIŞ

Şimşek, 2025 yılı Ocak-Ağustos dönemine ilişkin Aliağa Limanları’nın konteyner ve yük istatistiklerini değerlendirerek, şu açıklamalarda bulundu:

2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde elleçlenen net ton miktarı 60 milyon 7 bin 782 ton olmuştur. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 57 milyon 787 bin 300 ton olarak gerçekleşmiş, böylece yüzde 3,84’lük artış sağlanmıştır. Aliağa bu verilerle net tonda lider konumunu sürdürmektedir.

Aynı dönemde toplam groston elleçleme miktarı 79 milyon 284 bin 921 ton olarak gerçekleşmiş, geçen seneye göre yüzde 0,6 artış kaydedilmiştir. Bu rakamlarla Aliağa Limanları, toplam groston elleçlemede Kocaeli’nin ardından ikinci sırada yer almıştır. 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde TEU bazlı konteyner trafiği toplam 1 milyon 191 bin 824 TEU olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,43 azalış görülmüş olup, Aliağa Limanları Türkiye genelinde 5’inci sırada yer aldı.

GEMİ UĞRAKLARINDA ARTIŞ

2025 Ocak-Ağustos döneminde Aliağa Limanlarına 4 bin 163 gemi uğrak yapmıştır. 2024’te bu sayı 4 bin 98 idi. Böylece yüzde 1,58 artış sağlanmış ve Aliağa, gemi uğraklarında da Kocaeli’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

ALİAĞA LİMANLARI, GÜÇLÜ ALTYAPISIYLA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Adem Şimşek, "2025’in ilk sekiz ayında yükleme net ton miktarı 24 milyon 361 bin 518 ton olarak gerçekleşmiş ve geçen seneye göre yüzde 4,71 artış kaydedilmiştir. Boşaltma net ton miktarı ise 35 milyon 646 bin 264 ton olup yüzde 3,25 oranında artış göstermiştir. Bu rakamlarla Aliağa hem yüklemede hem de boşaltmada Türkiye’nin lider limanı olmuştur. Bu veriler, Aliağa limanlarının güçlü altyapısı ve artan kapasitesiyle sürdürülebilir başarısını kararlılıkla sürdürdüğünü ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.