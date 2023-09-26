Yüksek enerji fiyatları Avrupa'nın rekabet gücünü etkiliyor Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında enerjiye ulaşım sorunları yanı sıra fiyatlardaki artış Avrupa'yı zora soktu. Enerji fiyatları süreç içinde aşağıya çekilmiş olsa da yine de yüksek kalmaya devam ediyor.

AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 2023 Yeşil Mutabakat Zirvesi'nin açılışında bir konuşma yaparak, Avrupa'nın enerjiye ödediği bedelin diğer kıtalara göre daha yüksek olduğunu belirtti.

Leyen'e göre enerji fiyatlarındaki artış, bunun küresel rekabet güçlerini olumsuz etkiliyor.

Von der Leyen, Yeşil Mutabakat Zirvesi'nde "Avrupa Yeşil Mutabakatı, insanları ve gezegeni koruma ihtiyacından doğdu." dedi.

Yenilenebilir enerjinin payı

Von der Leyen, yenilenebilir enerjinin sadece gezegen için iyi olmadığını, enerji bağımsızlığına katkı sağladığını ve istihdamı artırdığını belirterek şöyle konuştu:

Geçen yıl Avrupa'da sera gazı emisyonları yaklaşık yüzde 2,5 azalırken ekonomi yüzde 3,5 büyüdü. Ekonomimiz büyürken emisyonlarımızı başarıyla azalttık. Bugün Avrupa'da ilk defa rüzgar ve güneşten elektrik üretimi gazı geride bırakıyor.

"2022 yazında, gaz fiyatları bugüne göre 10 kat daha yüksekti"

Yüksek enerji fiyatlarının Avrupa açısından önemli bir sınama olduğuna dikkati çeken von der Leyen, şunları kaydetti:

Enerji krizinin zirveye çıktığı 2022 yazında, gaz fiyatları bugüne göre 10 kat daha yüksekti. Bugün Avrupa'da enerji fiyatları savaş öncesi seviyelere geri döndü. Bu bizim birliğimizden kaynaklanan bir başarıdır. Ancak enerji için ödediğimiz bedel yapısal olarak diğer kıtalara göre daha yüksek. Bu da küresel rekabet gücümüz açısından bir sorun teşkil ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)