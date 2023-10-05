Dünyada yüksek faiz ortamı değerli metalleri baskıladı Değerli metallerde geçen ay sert düşüşler görüldü. Küresel ekonomiye dair endişeler geçen ay emtia piyasasında yoğun satışlara neden oldu.

AA

Analistler, yüksek faiz ortamının altın başta olmak üzere değerli metal fiyatlarını baskıladığını söylüyor.

Bu doğrultuda geçen ay altın yüzde 4,7, gümüş yüzde 9,2, platin yüzde 6,4 değer kaybederken, paladyum yüzde 1,6 değer kazandı.

Tezgah üstü piyasada, bakır yüzde 2, kurşun yüzde 0,5, nikel yüzde 8,9 değer kaybetti, alüminyum yüzde 7,6, çinko yüzde 8,6 değer kazandı.

İmalat sanayi sektöründe küresel çapta görülen zayıflama metal fiyatlarını aşağı yönlü, madencilik maliyetlerinin yükselebileceğine yönelik endişeler ise yukarı yönlü etkiledi.

Bakır stokları Mayıs 2022'den bu zamana kadarki en yüksek seviyesinde

Londra Metal Borsası'na (LME) kayıtlı bakır stokları, 149 bin 600 metrik tona kadar ulaşarak Mayıs 2022'den bu zamana kadarki en yüksek seviyesine çıktı.

LME'de toplam garanti kapsamındaki kurşun stokları da 69 bin 200 tona yükseldi.

Küresel alüminyum açığının artacağına yönelik endişelerle de alüminyum fiyatları arttı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)