Yüksek hızlı tren biletlerine zam geldi TCDD'nin açıklayarak uygulamaya koyduğu YHT biletlerine yapılan zammın ardından, Ankara-İstanbul biletine yüzde 33, Ankara-Eskişehir biletine ise yüzde 65 zam yapılmış oldu.

ensonhaber.com Artan maliyetler ulaşımdaki fiyatları artırmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine zam yaptı. YHT biletlerine yapılan zam sonrası fiyatlar güncelledi. Zamlı fiyatlar uygulamaya girdi. Ankara-İstanbul biletine yüzde 33, Ankara-Eskişehir biletine yüzde 65 zam uygulandı. Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı: 430 TL Ankara-İstanbul hattında daha önce 323 TL olan Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatı 430 TL’ye çıkarıldı. Zamlanan bilet fiyatları Ankara-Konya arasındaki bilet fiyatı 146 TL’den 200 TL’ye çıktı. Ankara-Eskişehir hattındaki bilet fiyatı 136 TL’den 225 TL’ye yükseltildi. Ankara-Yozgat hattı için bilet ücreti 130 TL den 173 TL’ye yükseldi. Konya-İstanbul bilet fiyatı 630 TL'ye çıkartıldı. Konya-Eskişehir bilet fiyatı 290 TL'ye çıkartıldı. Konya-Sivas bilet fiyatı 675 TL'ye çıkartıldı. Konya-Karaman bilet fiyatı 110 TL'ye çıkartıldı. Konya-İzmit hızlı tren bileti de 600 TL'ye çıkartıldı.

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