Yüksek kiralara karşı İspanya modeli İspanya'da kabul edilen yeni yasa tasarısına göre; kira artışları sınırlandırılıyor, hem de boş kalan evden alınan emlak vergisi yükseltiliyor. Uygulamanın Türkiye'de de uygulanabileceği belirtildi.

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Yüksek konut kiraları, Türkiye'de olduğu gibi dünyanın bazı ülkelerinde de rahatsız edici düzeyde. Artışın önüne geçmek içinse farklı yöntemler devreye alınıyor.

İspanya, üst sınır ve vergi yükü getirdi

İspanya ilk kez konut kiralarına hem üst sınır hem vergi artışı getiriyor.

Kira artışına 2023'te yüzde 2, 2024'te yüzde 3 tavan uygulanacak.

İki yıldan uzun süre boş kalan evlerin emlak vergileri de yüzde 150'ye varan oranda artırılacak.

Uzmanlara göre bu model Türkiye'de de uygulanabilir.

İngiltere ve Hollanda da aynı uygulamaya geçti

İspanya bu kuralı uygulayan ilk ülke değil.

Daha önce Birleşik Krallık ve Hollanda'da da benzer uygulamalara gidilmişti.

Uzmanlar, bu iki ülkede yatırım amaçlı konut alımının zorlaştırıldığını söylüyor.

İlk konuttan sonra alınan konutlar için fazladan vergi ödendiği belirtiliyor.

Türkiye'de hayata geçirilebilecek bir model daha var. Hindistan'da uygulanan yöntem daha çok devlet destekli üretime dayalı.

İspanya'daki tasarının içeriği

İspanya'da 28 Mayıs'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi olarak en çok tartışılan konulardan biri olan tasarı gereği, şimdiye kadar TÜFE'ye göre belirlenen kira artışlarının 2023'te yüzde 2, 2024'te yüzde 3 ile sınırlandırılması iki yıldan fazla boş kalan evlerin emlak vergilerinin de yüzde 150'ye varan oranla artırılmasını öngörüyor.

Öte yandan muhalefetteki Bask Milliyetçi Partisi (PNV) de tasarıya karşı çıkarak, yasallaşması halinde Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edeceğini duyurdu.