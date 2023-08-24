Yüksek rekolte bekleniyor! Sivas'ta tritikalede hasadına başlandı Sivas'ın Ulaş ilçesinde hasadına başlanan tritikaleden yaklaşık 7 bin 500 ton rekolte beklendiği bildirildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM), Sivas'ın Ulaş ilçesindeki işletmesi Türkiye'nin tohumluk tritikale ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyor.

TİGEM Ulaş ilçesindeki bu işletmesinde tritikale hasadı başladı.

Yapılan hasat ile ilgili Sivas Valiliğinden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, önemli bir yem bitkisi olan ve besicilik yapan çiftçilerin tohumluk tritikale ihtiyacını karşılayan hasada katıldı.

Biçerdövere binerek hasat yapan Şimşek, Ulaş TİGEM'in rekor seviyede üretim yaptığını belirtti.

"Tritikalenin protein oranı çok yüksek"

Ulaş TİGEM'in ülkenin en büyük tarım işletmelerinden birisi olduğuna dikkati çeken Şimşek, hasatla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Tritikale önemli bir yem bitkisi ve protein oranı çok yüksek. Özellikle besicilik yapan çiftçilerimiz için önemli ve değerli bir ürün. Yağışların da iyi gitmesi ile bu yıl Ulaş TİGEM'de inşallah tritikale üretimi noktasında tarihi bir rekor bekliyoruz.

Bu yıl üretim beklentisi daha yüksek