Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar için uygunluk belgesi

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatı için uygunluk belgesi verilecek ve şeker sektörüne etkileri bakımından yurt içi piyasadaki kullanımı izlenecek.

Gıda sektöründe, insan sağlığı ve tüketim alışkanlaklarının tespit edilmesi açısından yüksek yoğnuluklu tatlandırıcılar takibe alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURUSU EVİS ÜZERİNDEN

Buna göre, yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatına ilişkin uygunluk yazısı veya belgesi gerekecek. Uygunluk belgesi başvurusu, Bakanlığın Elektronik Veri İşleme Sistemi (EVİS) üzerinden gerçekleştirilecek.

BELGELER ÜCRETSİZ

Başvuruların tam ve eksiksiz olması şartıyla 10 iş günü içinde ve miktar açısından bir kısıtlama olmaksızın, Bakanlık tarafından ücretsiz olarak uygunluk belgesi düzenlenecek.

İZİNSİZ İTHAL EDENLERE 2 YIL BELGE YOK

Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ve Bakanlığa bildirmeksizin ithal edilme amacına uygun olarak satış veya kullanım yapmayan firmalara, tespitin yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca uygunluk belgesi verilmeyecek.

Belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak ve bu süre uzatılamayacak.

İthalatçılar stok değişimlerini, imalatçılar da yüksek yoğunluklu tatlandırıcı kullanarak ürettikleri mamullerle, bunlarda kullandıkları yüksek yoğunluklu tatlandırıcı miktarını tebliğde belirlenen sürelerde EVİS'e girecek.

ÖNCE ALINAN BELGELER GEÇERLİ

Geçiş hükümleri kapsamında, daha ​​​​​​​önce düzenlenen ithalat uygunluk belgeleri geçerliliklerini koruyacak.