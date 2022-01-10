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Yüksekten başladı! Güncel altın fiyatları 10 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Yüksekten başladı! Güncel altın fiyatları 10 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Yeni haftada altın fiyatları vatandaşın merceğinde. Peki altın fiyatlarında son durum nedir, yükseliyor mu düşüyor mu... İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...