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    Yüksekten başladı! Güncel altın fiyatları 10 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Yeni haftada altın fiyatları vatandaşın merceğinde. Peki altın fiyatlarında son durum nedir, yükseliyor mu düşüyor mu... İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 11:34
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    Yüksekten başladı! Güncel altın fiyatları 10 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Haftanın ilk gününde altın fiyatlarında hareketlilik başladı.

    Altın almadan önce son rakamları dikkatle inceleyenler, gram ve çeyrek fiyatlarını anbean takip ediyor.

    Bugün gram altın fiyatı 890 liraya çıkarken çeyrek altın ise 1450 lira civarında.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

    10 Ocak 2022 Perşembe günü altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    10 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 889,85

    SATIŞ: 890,02

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.418,00

    SATIŞ: 1.450,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.664,00

    SATIŞ: 5.771,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.834,00

    SATIŞ: 2.906,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 5.696,47

    SATIŞ: 5.803,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 803,60

    SATIŞ: 821,66

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.788,53

    SATIŞ: 1.788,89

    Yüksekten başladı! Güncel altın fiyatları 10 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1


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