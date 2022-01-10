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- Yüksekten başladı! Güncel altın fiyatları 10 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Yüksekten başladı! Güncel altın fiyatları 10 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Yeni haftada altın fiyatları vatandaşın merceğinde. Peki altın fiyatlarında son durum nedir, yükseliyor mu düşüyor mu... İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
- Haber Merkezi
- 10.01.2022 - 11:34
Haftanın ilk gününde altın fiyatlarında hareketlilik başladı.
Altın almadan önce son rakamları dikkatle inceleyenler, gram ve çeyrek fiyatlarını anbean takip ediyor.
Bugün gram altın fiyatı 890 liraya çıkarken çeyrek altın ise 1450 lira civarında.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.
10 Ocak 2022 Perşembe günü altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..
10 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 889,85
SATIŞ: 890,02
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.418,00
SATIŞ: 1.450,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.664,00
SATIŞ: 5.771,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.834,00
SATIŞ: 2.906,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.696,47
SATIŞ: 5.803,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 803,60
SATIŞ: 821,66
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.788,53
SATIŞ: 1.788,89