Yükselen altın fiyatları imitasyonu yöneltti

Altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte imitasyona altına olan ilgi arttı. Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL’ye satılırken, normalde 40 bin TL olan düzen alışverişi 1000 TL’ye mal ediliyor.

Düğün sezonu açıldı, kuyumculardan alışverişler başladı.

Ancak fiyatlar bu yıl da cep yakıyor.

Gram altın 500 TL sınırında bulunurken, çeyrek altın almak isteyenlerin 816 lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

YARIM, TAM VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Yarım altın 1.644, tam altın ise 3 bin 252 TL’den alıcısıyla buluşuyor.

Cumhuriyet altınında son güncellenen rakam ise 3 bin 345 TL.

Hal böyle olunca da masrafları azaltmak isteyenler, imitasyona yöneliyor.

Kayseri’de çeyrek altının imitasyonu 50 TL’ye satılırken, vatandaşlar normalde 40 bin TL olan düzen alışverişini bin TL’ye mal ediyor.

“NORMAL ALTINLARIN 10’DA 1’İ FİYATINDA”

Çeyreğin 16 kat aşağısına satılan imitasyonlara son zamanlarda büyük bir rağbet gösterildiğini aktaran gümüşçü Gökhan Yanmaz, “İmitasyona ilgi yoğun. Biz de çeşidimizi o yönde geliştirdik. Vatandaşlar altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı takı ve ziynet eşyası istiyorlar. Biz de getiriyoruz. İşimiz de güzel. İmitasyon altınlar, normal altınların 10’da 1’i fiyatında. Güzel bilezik çeşitlerimiz var. Kolye çeşitlerimiz var. Saat arkası modellerimiz var. Bileziklerimizin fiyatı 100 TL’den başlıyor. Birebir orijinal ve kaplaması çok güzel garantili ürünler satıyoruz. Trabzon hasırları var, saat arkası dediğimiz modeller var. Normal bir saat arkasının fiyatı ise ortalama 200 TL’ye satılıyor. 7 sıralı Trabzon hasırları da ortalama 250 TL’ye satılıyor. Sıra sayısı düştükçe fiyatları da düşüyor.” dedi.

3 GERÇEK BİLEZİK İLE KARMA YAPIYORLAR

Düğün yapan ailelerin de altın fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı imitasyon altına yöneldiklerini ifade eden Yanmaz, şöyle devam etti:

”Tuğralı kolyelerden alıyorlar, saat arkası bileziklerden alıyorlar. Hatta gelinlerine gelip alanlar bile oluyor. Yani mesela 3 tane gerçek bilezik alıyorlar, daha sonra bize gelerek onun arkasını imitasyon bilekliklerle dolduruyorlar. Bu şekilde de gelin kızımızın 8 tane bileziği oluyor. Altın alacak kadar durumu olmayan aileler, düzen alışverişini bizden yapıyor. Bileziğini, kolyesini ve saat arkasını alıyorlar. Ortaya güzel de bir kombin çıkıyor.

“GERÇEĞİ İLE BİREBİR AYNI”

Altının fiyatı da bundan sonra düşmez hatta daha çıkar diye düşünüyorum. Mesela geçen seneki imitasyona olan ilgi ile bu seneki arasında çok fark var. Satışlarımız 2-3’e katlandı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile alıp kullanabilirler. Çünkü ürünlerimiz gerçeği ile birebir aynı. Garantili ve birebir değişim yapıyoruz. Yani rahat bir şekilde takabilirler.”