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    Yükselişe geçti! 24 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    24 Mayıs Salı günü gram, çeyrek, yarım, tam altın güne yükselişle başladı. İşte altın fiyatlarında son durum...
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 11:54
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    Yükselişe geçti! 24 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarında iniş çıkış yaşanırken milyonların gözü kulağı son rakamlarda...

    Güneş yükselişle başlayan altın, haftanın yatırımcısını endişelendirdi.

    Geçen hafta 930 lira civarında olan gram altın bugün 964 liradan işlem görürken çeyrek ise 1586 lira oldu.

    Peki 24 Mayıs 2022 Salı günü altın fiyatları ne kadar? İşte 12.00 verilerine göre güncel rakamlar..

    24 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları

    Gram altın

    ALIŞ: 963,93

    SATIŞ: 964,12

    Çeyrek altın

    ALIŞ: 1.571,00

    SATIŞ: 1.586,00

    Cumhuriyet altın

    ALIŞ: 6.271,00

    SATIŞ: 6.323,00

    Yarım altın

    ALIŞ: 3.141,00

    SATIŞ: 3.174,00

    Reşat altın

    ALIŞ: 6.303,47

    SATIŞ: 6.355,95

    22 ayar bilezik

    ALIŞ: 876,63

    SATIŞ: 882,59

    Altın ons

    ALIŞ: 1.858,32

    SATIŞ: 1.858,68

    Yükselişe geçti! 24 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar? #1


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