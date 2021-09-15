Yumurta fiyatları katlandı: Üreticilerden 'adet fiyatını 1 lira yapalım' talebi

Son 1 yılda yumurtaya gelen zamlar vatandaşların tepkisini çekerken, üreticiler bir zam talebinde daha bulundu. Üreticiler, yumurtanın tanesini piyasaya 1 liradan satmak istiyor.

Yumurta fiyatlarında geçen yıldan bu yana dikkat çeken bir artış yaşanıyor.

2020 yılında 43 kuruş olan 1 adet yumurta, bu yıl haziran ayında ise 64 kuruştu.

Bu fiyat son olarak eylül ayına geldiğimizde 78 kuruşa çıktı.

Yaşanan artışları ardından vatandaşlar fiyatlara tepki gösterirken, üreticiler bir zam daha talebinde bulundu.

Buna göre üreticiler, 1 adet yumurtanın fiyatının 78 kuruştan 1 liraya çıkarılmasını istiyor.

Üreticinin yumurtayı piyasaya 1 liraya satması durumunda vatandaşların da marketten yumurtayı 1 lira 25 kuruştan alabilir.

ANA SEBEP, 'MALİYET ARTIŞI'

Üreticiler bulundukları zam talebine sebep olarak 'maliyet artışını' gösterseler de, zam oranları vatandaşlar tarafından eleştiriliyor.

Tepki çeken zam talebiyle ilgili konuşan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, isteklerinin nedenlerini anlattı.

"FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZ"

Afyon, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bugün maliyetlerimiz çok yükseldi. Aslına bakarsınız en şeffaf sektörlerden biriyiz. Bütün girdi fiyatlarını masaya koyabiliyoruz. Ambalaj, nakliye, elektrik gibi birçok alanda maliyetlerimiz arttı. En büyük girdi kalemini oluşturan yem fiyatlarında da büyük yükseliş yaşandı. Tüm bunlar bir araya gelince yumurta fiyatında artış kaçınılmaz oldu.

"ÜRETİCİDEN ÇIKIŞ FİYATININ 1 TL OLMASI GEREKİYOR"

Evet, fiyatlar arttı ve bu tartışma konusu oldu ancak yumurta üreticileri hala maliyetinin altında satış yapıyor. Çünkü bir yumurtanın üreticiden çıkış fiyatının 1 TL olması gerekiyor. Aslında maliyetlerdeki artışa bakınca ‘yumurta fiyatlarına zam geldi’ demek komik oluyor.”