Yumurta fiyatları üreticiyi de rahatsız etti

Pandemiyle birlikte tüketiminin arttığı yumurtanın koli fiyatı son dönemlerde 35 liraya kadar yükseldi.

Aksaray'ın Armutlu köyünde oturan ve yaklaşık 40 bin tavukla günlük yaklaşık 38 bin yumurta üreten Mustafa Tekeli, 17 dekar alandaki çiftlikte 40 yıldır yumurta üretiyor.

"ARADAKİ FARK ARAŞTIRILSIN"

Üretici olarak fiyatların yükselmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Tekeli, "Son 2 ile 3 ay içinde yumurtanın fiyatı yükseldi. Bizim kümesten çıkış fiyatı en yüksek 22 TL'ye çıktı. Şu anda ise 20 TL'nin altında satış yapıyoruz. Biz de bu yüksek fiyatlardan çok rahatsızız. Piyasada 35 TL'ye satıldığını duyunca en çok biz rahatsız oluyoruz. Çünkü tüketiciler, hemen biz üreticileri suçluyor. 'Bu fiyata yumurta olur mu?' diye tepki gösteriyor. Bizim burada şu anda 20 TL'nin altında satış yapıyoruz. Biz bu aradaki farkın, araştırılıp bu kişilerin açığa çıkarılması istiyoruz." diye konuştu.

"MALİYETLER ARTTI"

Yumurta maliyetlerinin arttığını belirten Tekeli, "3-4 ay önce 360 dolara satılan soya küspesi, şu an da 580 ile 590 dolara çıktı. Bunun yanında 5 ay önce 1320 TL'ye aldığımız mısır ise 1570 ile 1800 TL'ye yükseldi. Yem girdileri bizim maliyetlerimizi çok etkiledi. Bunun yanında yumurta viyolüne bu hafta başında yüzde 26 zam geldi. Bu kartona yüzde 26 zam getirecek ne oldu? Elektriğe geldiyse yüzde 5-6 zam geldi. Dolar bu günlerde biraz düşüşe geçti. Buna rağmen yumurta kartonuna 26 zam geldi." dedi.

"ÜRETİCİNİN AZALMASIYLA FİYATLAR YÜKSELDİ"

Mustafa Tekeli, maliyetlerin artmasına bağlı olarak zarar ettikleri için kapanan birçok çiftlik olduğunu kaydetti. Tekeli, "Biz üreticiler son 18 aydır zarar ettiğimiz için birçok üretici arkadaşımız, piyasadan zarardan dolayı çekildi. Birçok kişi zarar edince yerine hayvan koyamadı. Büyük bir kesiminin tavukları yaşlandı ve randımanı düştü. Genel olarak bu dönemde tüketimde azaldı. Yumurta 10- 12 TL'den 20 ile 22 TL'ye yükselmesinin sebebi bu olaylar oldu. 22 TL'den yukarı satılan yumurtanın bence maliyetlerle pek alakası yok. Aksaray’da son 10 yılda 15 tane yumurta üreticisi varken, şu anda 2 üretici kaldık. Bizim şehrimizde bu kadar düştüyse Türkiye genelinde ise ne kadar düştüğünü orantılamak lazım." diye konuştu.

"KAYITSIZ ÜRETİCİLER VAR"

Kayıtsız birçok üreticinin olduğunu öne süren Tekeli, "Yasal olmayan ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde izini olmayan ve vergi kaydı olmayan, kayıtsız birçok üretici olduğunu düşünüyoruz. Bu üreticilerin de belgeli ve kontrollü kişiler olarak piyasada olmasını arzu ediyoruz. Biz bunu tüketicilerin daha sağlıklı yumurta yemesi için istiyoruz." dedi.

















