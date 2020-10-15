Yunan beyaz eşya firması Pitsos, üretimini Türkiye'ye taşıyor

Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens Hausegerate-Pitsos'un üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacağı açıklandı.

Bir yandan ekonomik krizle, bir yandan koronavirüsle boğuşan Yunanistan'da yabancı firmalar ülkeyi terk etmeye devam ediyor. Bosch Siemens'in Yunanistan ayağı da bu kervana katıldı.

FİRMA, ÜRETİMİNİ TÜRKİYE'YE TAŞIYOR

Bosch Siemens Hausegerate-Pitsos'tan yapılan açıklamada, 31 Aralık'ta Yunanistan'daki üretim faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve bu operasyona Türkiye'de devam edileceği belirtildi.

YUNAN SENDİKASI: "YÜZLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK"

Yunanistan Metal İşçileri Federasyonu (POEM) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yıl sonunda kapanacak olan şirketin yüzlerce kişinin işsiz kalmasına sebep olacağı ifade edildi.

MİÇOTAKİS'E MEKTUP GÖNDERDİLER

POEM, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği mektupta, bu kararın geri alınması için girişimde bulunulması çağrısında bulunarak, BHS-Pitsos'un imalatını durdurma planının istihdam ve ihracatı olumsuz etkileyeceği uyarısı yapıldı.

1865'TE KURULDU

Yunanistan'da 1865'te kurulan ve genelde beyaz eşya üreten Pitsos, 1 Ocak 2015'te Bosch ve Siemens'ten oluşan konsorsiyuma 3 milyar euroya satılmıştı.

BSH-Pitsos, daha önce 2018 yılında üretimine son vereceğini açıklamıştı ancak çalışanların ve politikacıların baskısıyla bu kararını askıya almıştı.

YUNANİSTAN'DAN AYRILAN FİRMALAR

Otomotiv firması BMW ve Daimler'e ait Free Now Group da 28 Şubat'ta ülkedeki operasyonuna son vermişti.

Hazır gıda firması Pizza Hut ise 30 Temmuz'da Yunanistan'daki 17 dükkanını kapatmıştı.