Yurt dışı üretici fiyat endeksi, kasım verileri yayınlandı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, kasım ayında yıllık yüzde 41,12, aylık ise 2,02 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,02, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 38,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 20,33 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 41,07 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 43,88, imalatta yüzde 41,07 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 42,14, dayanıklı tüketim malında yüzde 52,51, dayanıksız tüketim malında yüzde 40,29 artış, enerjide yüzde 12,67 azalış, sermaye malında yüzde 42,39 artış oldu.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 2,03 YÜKSELDİ

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1,73, imalatta yüzde 2,03 artış olarak kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,44, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,05, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,76, enerjide yüzde 8,68, sermaye malında yüzde 0,43 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 12,67 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 12,67 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 60,82, elektrikli teçhizat yüzde 48,03, metal cevherleri yüzde 47,42 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 1,88 İLE TÜTÜN ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE

YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünlerinde yüzde 1,88, makine ve ekipmanlarda (b.y.s.) yüzde 1,35, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 0,91 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 8,68, giyim eşyası yüzde 3,46, elektrikli teçhizat yüzde 3,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.