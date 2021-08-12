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    Yurt dışı yerleşik kişiler 168 milyon dolarlık hisse senedi aldı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, 6 Ağustos ile biten haftaya ait Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.
    • AA
    • 12.08.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 16:30
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    Yurt dışı yerleşik kişiler 168 milyon dolarlık hisse senedi aldı

    Yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Ağustos ile biten haftada net 168 milyon dolarlık hisse senedi ve 113 milyon 800 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 3 milyon 200 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

    HİSSE SENEDİ STOKU ARTTI

    Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Temmuz itibarıyla 21 milyar 255 milyon 400 bin dolar olan hisse senedi stoku, 6 Ağustos'ta 22 milyar 47 milyon 500 bin dolara yükseldi.

    Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 8 milyar 421 milyon dolardan 8 milyar 570 milyon 700 bin dolara çıktı. Yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 227 milyon 400 bin dolardan 224 milyon 200 bin dolara geriledi.

    Yurt dışı yerleşik kişiler 168 milyon dolarlık hisse senedi aldı #1

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