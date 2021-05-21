Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi hareketliliği

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 51 milyon 7 milyon dolarlık hisse senedi, 118 milyon 500 bin dolarlık DİBS ve 2 milyon 100 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Mayıs ile biten haftada net 51 milyon 7 milyon dolarlık hisse senedi, 118 milyon 500 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2 milyon 100 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

HİSSE SENEDİ STOKU, 22 MİLYAR 386 MİLYON DOLAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Mayıs itibarıyla 22 milyar 182 milyon 200 bin dolar olan hisse senedi stoku, 12 Mayıs'ta 22 milyar 386 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleşti.

ŞBS STOKLARI 271 MİLYON 600 BİN DOLAR

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 440 milyon 100 bin dolardan 7 milyar 591 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da 269 milyon 500 bin dolardan 271 milyon 600 bin dolara yükseldi.