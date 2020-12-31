Yurt dışında yerleşik kişiler 18.8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

TCMB tarafından 25 Aralık haftasına ait Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Aralık haftasında net 18 milyon 800 bin dolarlık hisse senedi satarken, 106 milyon 700 bin dolarlık DİBS ve 5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Aralık haftasında net 18 milyon 800 bin dolarlık hisse senedi satarken, 106 milyon 700 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

HİSSE SENEDİ STOKU ARTTI

Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Aralık itibarıyla 26 milyar 426 milyon 700 bin dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 27 milyar 157 milyon 100 bin dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 8 milyar 28 milyon 300 binn dolardan 8 milyar 270 milyon 800 bin dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 5 milyon dolarlık alışla 219 milyon dolardan 224 milyon dolara yükseldi.