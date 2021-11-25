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    Yurt dışında yerleşik kişiler hisse alımına devam etti

    Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 384 milyon dolarlık hisse senedi alırken, son 4 haftadaki toplam alışları 1 milyar 162,5 milyon dolara ulaştı.
    • AA
    • 25.11.2021 - 15:32
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 16:37
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    Yurt dışında yerleşik kişiler hisse alımına devam etti

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı. Bu istatistiklerde yurt dışında yerleşik kişilere ait veriler de aktarıldı.

    Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Kasım ile biten haftada net 384 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 72,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 800 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satışı gerçekleştirdi.

    YURT DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLER 1 MİLYAR 162,5 MİLYON DOLARLIK HİSSE SENEDİ ALDI

    Geçen haftayla birlikte hisse senedi tarafında üst üste 4 haftadır net alıcı olan yurt dışında yerleşik kişiler, bu dönemde toplamda net 1 milyar 162,5 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı.

    YURT DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN HİSSE SENEDİ STOKU AZALDI

    Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Kasım itibarıyla 22 milyar 848,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Kasım'da 22 milyar 781,5 milyon dolara indi.

    Yurt dışında yerleşik kişiler hisse alımına devam etti #1

    YURT DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN DİBS STOKU GERİLEME KAYDETTİ

    Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 5 milyar 449,8 milyon dolardan 4 milyar 974,1 milyon dolara, ŞBS stokları da 205,6 milyon dolardan 190,1 milyon dolara geriledi.

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