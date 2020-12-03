Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku belli oldu

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen haftaki verilere göre 24 milyar 952 milyon 200 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Kasım haftasında net 234 milyon 100 bin dolarlık hisse senedi ve 147 milyon 200 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 8 milyon 600 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

HİSSE SENEDİ STOKU AZALDI

Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Kasım itibarıyla 25 milyar 194 milyon 200 bin dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 952 milyon 200 bin dolara geriledi.

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 6 milyar 151 milyon 800 bin dolardan 6 milyar 114 milyon 100 bin dolara indi.

ŞİRKET BORÇLANMA SENETLERİ STOKLARI GERİLEDİ

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 8 milyon 600 bin dolarlık satışla 239 milyon 200 bin dolardan 230 milyon 600 bin dolara düştü.