Yurt dışında yerleşikler 24,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Merkez Bankası verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 24,4 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 58,1 milyon dolarlık DİBS ve 1,9 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri sattı.

Haftalık olarak yayınlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Menkul Kıymet İstatistiklerine göre; yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Ekim ile biten haftada net 24,4 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 58,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) de sattı.

HİSSE SENEDİ STOKU, 28 EKİM'DE 21 MİLYAR 310 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Ekim itibarıyla 21 milyar 183,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Ekim'de 21 milyar 310 milyon dolara yükseldi.

DİBS VE ŞBS STOKLARI GERİLEDİ

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 5 milyar 637 milyon dolardan 5 milyar 472 milyon dolara, ŞBS stokları da 219,1 milyon dolardan 212,7 milyon dolara geriledi.