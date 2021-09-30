Yurt dışında yerleşikler 35.8 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Merkez Bankası tarafından yayınlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerinin içinde yurt dışında yerleşiklerin aldığı hisse senetleri de yer aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 35 milyon 8 milyon dolarlık hisse senedi ve 8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri alırken, 415 milyon 400 bin dolarlık DİBS sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Eylül ile biten haftada net 35 milyon 800 bin dolarlık hisse senedi ve 8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı, 415 milyon 400 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Eylül itibarıyla 22 milyar 999 milyon 500 bin dolar olan hisse senedi stoku, 24 Eylül'de 21 milyar 820 milyon 300 bin dolara geriledi.

DİBS STOKLARI DÜŞTÜ, ŞBS STOKLARI ÇIKTI

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 388 milyon dolardan 6 milyar 755 milyon 800 bin dolara düştü. ŞBS stokları ise 251 milyon 700 bin dolardan 253 milyon 700 bin dolara çıktı.