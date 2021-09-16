Yurt dışında yerleşikler 52.7 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Merkez Bankası tarafından, Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, 10 Eylül ile biten haftada yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Eylül ile biten haftada net 52 milyon 700 bin dolarlık hisse senedi satarken, 325 milyon 100 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 5 milyon 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

HİSSE SENEDİ STOKU GERİLEDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Eylül itibarıyla 24 milyar 87 milyon 700 bin dolar olan hisse senedi stoku, 10 Eylül'de 23 milyar 143 milyon 700 bin dolara geriledi.

DİBS STOKU YÜKSELDİ

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 203 milyon 600 bin dolardan, 7 milyar 334 milyon dolara yükseldi.

ŞBS STOKLARI İNİŞE GEÇTİ

ŞBS stokları ise 250 milyon 400 bin dolardan 249 milyon 500 bin dolara indi.