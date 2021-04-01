Yurt dışında yerleşikler 813.9 milyon dolarlık hisse senedi sattı

TCMB tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan istatistiklere göre yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Mart haftasında net 813 milyon 900 bin dolarlık hisse senedi, 1 milyar 104 milyon 800 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 16 milyon 800 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

HİSSE SENEDİ STOKLARI GERİLEDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Mart itibarıyla 28 milyar 946 milyon 400 bin dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 23 milyar 782 milyon 3 bin dolara indi.

DİBS STOKU DÜŞTÜ

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 956 milyon 700 bin dolardan 7 milyar 670 milyon 500 bin dolara indi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 282 milyon 100 bin dolardan 265 milyon 300 bin dolara düştü.