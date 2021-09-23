Euro
10.2868
1.7%
Dolar
8.7527
1.17%
Altın
494.27
0.47%
Borsa
1.396
-0.81%
Bitcoin
384.383
5.18%
EXEN Coin
23.59
2.96%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku geriledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.
    • AA
    • 23.09.2021 - 15:49
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 15:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku geriledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerine göre yurt dışında yerleşikler 89 milyon dolarlık hisse senedi aldı

    Yayınlanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Eylül ile biten haftada net 89 milyon dolarlık hisse senedi ve 1 milyon 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı, 12 milyon 300 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

    HİSSE SENEDİ STOKU GERİLEDİ

    Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Eylül itibarıyla 23 milyar 143 milyon 700 bin dolar olan hisse senedi stoku, 17 Eylül'de 22 milyar 999 milyon 500 bin dolara geriledi.

    Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku geriledi #1

    DİBS VE ŞBS STOKLARI ARTTI

    Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 334 milyon dolardan 7 milyar 388 milyon dolara yükseldi. ŞBS stokları ise 249 milyon 500 bin dolardan 251 milyon 700 bin dolara çıktı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir