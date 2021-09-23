Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerine göre yurt dışında yerleşikler 89 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yayınlanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Eylül ile biten haftada net 89 milyon dolarlık hisse senedi ve 1 milyon 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı, 12 milyon 300 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

HİSSE SENEDİ STOKU GERİLEDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Eylül itibarıyla 23 milyar 143 milyon 700 bin dolar olan hisse senedi stoku, 17 Eylül'de 22 milyar 999 milyon 500 bin dolara geriledi.

DİBS VE ŞBS STOKLARI ARTTI

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 334 milyon dolardan 7 milyar 388 milyon dolara yükseldi. ŞBS stokları ise 249 milyon 500 bin dolardan 251 milyon 700 bin dolara çıktı.