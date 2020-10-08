Yurt dışında yerleşiklerin hisse senetlerinde artış yaşandı

TCMB haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışında yerleşik olarak yaşayan kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 980 milyon 6 bin dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Bu istatistiklere göre yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ekim haftasında 131 milyon dolarlık hisse senedi, 479 milyon 100 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1 milyon 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

YURT DIŞINDAKİ YERLEŞİKLERİN ELLERİNDEKİ HİSSE SENETLERİ ARTTI

Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Eylül itibarıyla 20 milyar 770 milyon 800 bin dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 980 milyon 600 bin dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin Devlet İç Borçlanma Senedi stoku, 5 milyar 365 milyon dolardan 5 milyar 916 milyon 900 bin dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin Şirket Borçlanma Senetleri stokları ise 1 milyon 500 bin dolarlık alışla 249 milyon 600 bin dolardan 251 milyon 100 bin dolara erişti.

YURT DIŞINDA YERLEŞİK OLMAK NE DEMEK?

Olağan durumda yurt dışında ikamet eden kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru, son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurt dışında bulunması halinde o kişiye, "yurt dışında yerleşik" deniyor.