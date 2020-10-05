Yurt içi piyasalar enflasyon verisini bekliyor

Küresel piyasadaki borsalar ve Borsa İstanbul yükselişe geçerken, yurt içinde de bugün açıklanacak enflasyon verisi takip edilecek.

Yurt içinde, cuma günü BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazanarak günü 1.145,03 puandan tamamladı. Haftalık görünümde ise, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.155 puanı test eden BIST 100 endeksi, bir önceki haftaya göre yüzde 1,86 yükseliş kaydederek, pozitif eğilimini üst üste 4. haftaya taşıdı.

ENFLASYONUN YÜZDE 1,38 ARTMASI BEKLENTİSİ VAR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün saat 10.00’da açıklayacağı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artması bekleniyor.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor. TÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.

DOLAR/TL BUGÜN 7,7550

Geçen haftayı 7,7582'den tamamlayan dolar/TL de bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7550 seviyesinde işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALARDA ABD'DEN GELEN HABERLER ETKİN OLACAK

Analistler, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın hastalığından nasıl etkileneceğinin bir süre daha piyasaların gündemini meşgul edeceğini belirterek, bu hafta ABD'nin teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı ile veri gündeminin de takip edileceğini söyledi.

Bugünün veri takviminde, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin öne çıktığını dile getiren analistler, hafta genelinde ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının izlenmesi gerektiğini bildirdi.

BIST 100 DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.120 seviyesinin kısa vadeli görünüm açısından önemli destek, 1.155 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, eylül ayı TÜFE

10.55 Almanya, eylül ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Euro bölgesi, eylül ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Euro Bölgesi ağustos ayı perakende satışlar

16.45 ABD, eylül ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, eylül ayı ISM imalat dışı endeks