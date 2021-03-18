Yurt içi piyasalar Merkez Bankası kararına odaklandı

TCMB'nin politika faiz kararı beklenirken, Borsa İstanbul'da sınırlı değer kaybı yaşandı. Dolar/TL de bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4880 seviyesinde.

Yurt içi piyasalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı merakla bekleniyor. Ekonomistler, karar öncesi yapılan değerlendirmelerde 100 puan faiz artış beklentisini dile getirdi.

DOLAR/TL 7,4880

Dün 7,6411'e kadar çıkmasının ardından Fed'in kararları sonrası gerileyen ve 7,5037'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4880 seviyesinde işlem görüyor.

BIST 100 ENDEKSİ 0,53 DEĞER KAYBINDA

Dün gün içinde 1.589,47 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kaybıyla 1.562,11 puandan tamamladı.

BORSA İSTANBUL'DA DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, bugün TCMB'nin faiz kararı ile veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.600 puanın direnç, 1.550 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

EKONOMİSTLER 100 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLİYOR

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 18'e yükselteceğini tahmin ediyor. TCMB, şubat ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.

İç piyasalarda bugün ayrıca, saat 10.00'da ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonu takip edilecek.