Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalar, ABD'de başkanlık değişiminin sorunsuz gerçekleşmesiyle pozitif bir seyir izliyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları takip edilecek.

NEW YORK BORSASINDA REKORLAR KIRILIRDI

ABD'de olağanüstü güvenlik tedbirleriyle sorunsuz gerçekleştirilen yeni Başkan Joe Biden'ın yemin töreninin ardından dünya borsalarında pozitif bir seyir izlendi. New York borsasında rekorlar kırılırken, dolar endeksi 90,0-90,5 dar bandında sakin bir seyir izledi.

PİYASADA TEŞVİK PAKETİ BEKLENTİLERİ ARTTI

Analistler, önceki gün Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen ve dün de Biden'ın açıklamaları ile piyasalardaki teşvik paketi beklentilerinin arttığını belirterek, açıklanan 4. çeyrek şirket finansal sonuçlarının da pay piyasalarının yükselişi desteklediğini kaydetti.

Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre enflasyon aralıkta yüzde eksi 0,3 seviyesinde kalırken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in değerlendirmesine karşın pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi. Moody's'ten yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin mevcut düşük faiz ortamında daha yavaş ve uzun süreli olabileceği belirtildi.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,77, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.

Bugün ECB'nin faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini ifade eden analistler, ECB'nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini söyledi.

ASYA BORSALARI YÜKSELİŞTE

ABD ve Avrupa piyasalarındaki pozitif seyir Asya borsaları ile yeni güne de taşındı. Japonya'da açıklanan ihracat verisinin aralıkta yıllık yüzde 2 ile beklentilerin altında artış kaydetmesine karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükseldi. Öte yandan yılın ilk para politikası toplantısını gerçekleştiren Japonya Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,1 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi.

İSTANBUL BORSASI POZİTİF SEYREDİYOR

Yurt içinde, dün Hazine'nin yurt dışında gerçekleştirdiği yılın ilk tahvil ihracına gelen yüksek talebin ardından BIST 100 endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak, 1.569,35 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün 7,3875'e kadar gerileyen ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7,4185'ten tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4180 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.590 seviyelerinin direnç, 1.540'ın destek konumunda olduğunu bildirdi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER ŞÖYLE:

10.00 Türkiye, ocak ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.45 Euro Bölgesi, ECB faiz kararı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, aralık ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları

16.30 ABD, ocak ayı Philadelphia Fed imalat endeksi