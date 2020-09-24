Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın kararına odaklandı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.

Küresel piyasalarda açıklanan verilerin etkisiyle dalgalanırken, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün gerçekleşecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonucu merakla bekleniyor.

Dün, dünya genelinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ekonomideki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret ederken, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları da tedbirleri tekrar gündeme getirdi.

Öte yandan ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede bileşik PMI, hizmet sektöründeki yavaşlamaya bağlı olarak 54,4'e geriledi.

Bu gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişeleri piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

DOLAR YÜKSELİNCE DİĞER EMTİALARIN DEĞERİ DÜŞÜYOR

Dolardaki değerlenmeye bağlı olarak altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metal fiyatları düşüşünü sürdürürken, petrol fiyatları ise dar bant içinde dalgalı bir seyir izliyor.

BORSALARDA İVME AŞAĞI YÖNLÜ

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,92, S&P 500 endeksi yüzde 2,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,02 değer kaybetti. ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Amazon ve Netflix'in hisseleri yüzde 4'ün, Microsoft ve Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ün üzerinde düşüş kaydetti.

Avrupa tarafında, PMI verilerinin özellikle hizmet sektöründe beklentilerin belirgin bir şekilde altında kalması sonrası, euro/dolar paritesi düşüşü eğilimini sürdürerek, 1,1645 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dün ABD borsalarında satışların etkisini artırmasında önce kapanan Avrupa borsalarında, paritedeki düşüşün desteği ile yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,39, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,20 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

YATIRIMCI ENDİŞELENİNCE BORSALARDA SATICILI SEYİR SÜRÜYOR

ABD borsalarındaki satıcılı seyir Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 geriledi.

Güney Kore'de Kospi endeksi ise, Kuzey Kore ile yaşanan gerilimin artabileceği endişeleri ile yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE 24 EYLÜL EKONOMİ GÜNDEMİ

10.00 Türkiye, eylül ayı Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı

10.00 Türkiye, eylül ayı sektörel güven endeksleri

11.00 Almanya, eylül ayı Ifo endeksleri

11.00 Avro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası Ekonomi Bülteni

14.00 TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, ağustos ayı konut satışları