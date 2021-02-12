Yurt içi piyasalar, sanayi üretimi ve cari işlemler verilerine odaklandı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Küresel ekonominin odağındaki ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, işsizlik programlarının süresi dolmadan ekonomik destek paketinin onaylanmasını beklediğini ifade etti.

ABD KARIŞIK SEYİRDE

Öte yandan dün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 6 Şubat ile biten haftada 793 bine gerilemesine rağmen piyasa beklentilerinin ve salgın öncesi dönemdeki seviyelerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 yükseldi. Böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksi kapanış rekorlarına devam etti.

AVRUPA BORSALARI GENELİ POZİTİF İLERLİYOR

Avrupa borsalarında, dün Fransa hariç pozitif bir seyir izlendi. Şirket finansal sonuçlarının etkisiyle borsalarda hisse ve sektör bazlı hareketler belirginleşirken, avro/dolar paritesinin yükselişini üst üste 5. işlem gününe taşıması dikkati çekti. Parite, dün de yüzde 0,1 değer kazandı ve günü 1,2133 seviyesinden tamamladı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,77 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 geriledi.

ASYA PİYASALARI TATİLDE

Asya tarafında, Çin, Hong Kong ve Güney Kore'de resmi tatil bugün de devam ederken, dünkü tatil sonrası bugün işleme açılan Japonya borsasında Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 değer kaybetti.

BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞTE

Yurt içinde, önceki iki işlem gününde olduğu gibi dün de analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.550 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, banka hisselerinde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.545,59 puandan tamamladı.

DOLAR/TL 7,0340

Dün düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL ise, 7 sınırına kadar gerilemesi sonrası günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 7,0255'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0340 seviyesinde işlem görüyor.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550-1.570 bandının halen kritik direnç bölgesi konumunda olduğunu dile getiren analistler, 1.525 ve 1.505 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, aralık ayı cari işlemler dengesi ve sanayi üretim endeksi

10.00 İngiltere, aralık ayı sanayi üretim endeksi

10.00 İngiltere, 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

18.00 ABD, Michigan Üniversitesi şubat ayı tüketici güven endeksi