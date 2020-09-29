Yurt içi piyasalar, YEP'in açıklanmasına odaklandı

Küresel piyasalar dün artan risk iştahı ile pozitif bir seyir izlerken, yurt içi piyasalar da bugün açıklanacak YEP programının ayrıntılarının açıklanmasını bekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün saat 11.00'de Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıklayacak. Ayrıca açıklanacak 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi de yurt içi piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

YEP İLE HEDEFLER BELİRLENECEK

YEP ile 2021-2023 dönemi için enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari denge gibi temel makro göstergelere ilişkin hedefler belirlenmiş olacak. Temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar ve ilkeler de yer alacak.

SEKTÖRLER DE AYRI AYRI YEP’İ BEKLİYOR

Analistler, programın sektörel bazlı hedeflerin belirlemesi nedeniyle pay piyasalarının da gündeminde bulunduğunu kaydetti.

ABD’DE BEKLENEN TEŞVİK PAKETİ BORSAYI OLUMLU ETKİLEDİ

ABD'de, koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentilerle Dow Jones endeksi yüzde 1,51, S&P 500 endeksi yüzde 1,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 değer kazandı.

AVRUPA BORSALARINDA ALIM GÜÇLENDİ

Avrupa borsalarında dün alımların güçlendiği, euro/dolar paritesinin ise düşüş eğilimini sonlandırarak 1,16-1,17 bandında dengelendiği görüldü. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın gerçekleştirdiği konuşmada, ekonomideki toparlanmayı daha fazla parasal teşvikle desteklemeye hazır olduklarını söylemesi sonrası pay piyasalarında yüzde 3'ü aşan yükselişler dikkati çekti.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,40 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,46 değer kazandı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir Asya piyasalarıyla yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükseliş kaydetti.

YURT İÇİNDE BORSA DEĞER KAYBI İLE KAPANDI

Yurt içinde, dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 1.121,17 puandan tamamladı.

DOLAR/TL

Dolar/TL ise, dün 7,8041'den kapanış yapmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8180 seviyesinde işlem görüyor.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, eylül ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Avro bölgesi eylül ayı tüketici güven endeksi

15.00 Almanya, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, ağustos ayı dış ticaret dengesi ve toptan eşya stokları

17.00 ABD, eylül ayı tüketici güven endeksi