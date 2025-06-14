Yurt içi piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında

AA & Ensonhaber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan Fatih Karahan liderliğinde 19 Haziran Perşembe günü toplanacak. Toplantının ardından saat 14.00'te politika faizine ilişkin karar açıklanacak.

Bir önceki PPK toplantısında Merkez Bankası, politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 43,5’ten yüzde 46’ya yükseltmişti. Bu ayki toplantıya yönelik beklentiler ise ağırlıklı olarak faizlerin sabit tutulacağı yönünde şekillendi.

FAİZ SABİT KALABİLİR

TCMB’nin düzenlediği PPK Beklenti Anketi’ne katılan 23 ekonomistin 19’u politika faizinde bir değişiklik beklemezken; 2 ekonomist 100 baz puan, biri 150 baz puan, bir diğeri ise 350 baz puanlık faiz indirimi öngördü.

Anket sonuçlarına göre haziran ayı faiz kararına ilişkin medyan tahmin, faiz oranının yüzde 46 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oluştu. Yıl sonu politika faizi tahminlerinin medyanı ise yüzde 35,5 olarak belirlendi.